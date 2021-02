Товарният космически кораб "Прогрес МС-16", който пренася инструменти за херметизацията на цепнатината в сегмента "Звезда", се скачи с Международната космическа станция /МКС/, предаде ТАСС.



Апаратът пренася на борда си запаси от гориво и въздух. Той се скачи с помощта на телеоператор. Процесът се контролираше от Земята от Центъра за управление на полетите, а на борда действаше космонавтът Сергей Рижиков.

Commander Sergey Ryzhikov has manually docked the Progress MS-16 cargo ship using a remote console inside the International Space Station.



