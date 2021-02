Една от най-известните тенисистки в света, американката Серина Уилямс напусна разплакана пресконференцията си на Australian Open след загубата в два сета от Наоми Осака на полуфиналите, пише gong.bg .

Особено загадъчни бяха последните думи на 39-годишната американка. Преди да стане от стола тя заяви: „Аз приключих!“. Това породи въпроси дали носителката на 23 титли от Големия шлем не прекратява кариерата си.

„Беше ден на големи грешки от моя страна. Това беше факторът, който реши изхода от мача. Имах толкова много възможности, но направих прекалено много лесно допуснати грешки”, заяви Уилямс.

На въпрос дали това е просто един лош ден в кариерата ѝ, американката, която видимо беше много развълнувана, завърши разплакана с думите: „Не знам! Аз приключих!“.

After answering questions about her future, Serena Williams gets emotional and leaves the room. pic.twitter.com/5zTrOvuor0