Преди броени минути марсоходът „Пърсивиърънс” достигна повърхността на Червената планета. Мисията му е да търси доказателства, че на Марс е имало живот.

Марсоходът на НАСА ще търси следи от живот на Червената планета

"Пърси" кацна в голям кратер, който е кръстен със славянската дума Езеро. Смята се, че в далечното минало, това е била делтата на река на марс.

"Пърси", както наричат марсохода, е най-големият и сложен роувър на НАСА. Той тежи един тон и се задвижва с плутоний. Насочил се е към труден за кацане терен в част от древно речно корито. Там ще събере между 30 и 40 скални проби. Те ще бъдат върнати на земята от друг апарат, най-рано през 2031 г.

