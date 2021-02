Европейската комисия потвърди, че по първоначални данни посланикът на Италия в ДР Конго е сред загиналите в атентат срещу конвой на ООН, предаде БТА.

"Новините са много тревожни, Съветът на ЕС по външни работи ще бъде запознат с подробности от италианското външно министерство", добави говорителят. Външните министри от ЕС заседават днес присъствено в Брюксел.

