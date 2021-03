Номинираната за участието си в комедията „I Care a Lot” Розамунд Пайк спечели „Златен глобус” за най-добра актриса в категорията „Комедиен филм или мюзикъл”. В надпреварата за това отличие се състезаваше и българката Мария Бакалова. Тя беше номинирана за ролята си на Тутар във филма „Борат 2” на Саша Барън Коен.

