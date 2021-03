На днешния ден е родена американската актриса и продуцент Шарън Стоун. Звездата от култовия филм „Първичен инстинкт“ навършва 63 години.

Привлекателната блондинка изминава дълъг път от родния си град Мийдвил, щата Пенсилвания, до големия екран, превърнал я една от най-ярките звезди в световния шоубизнес.

Шарън Стоун е родена на 10 март 1958 г. в семейството на Дороти и Джоузеф Стоун, които съдбата дарява с още трима наследници. Майка ѝ е счетоводителка, а баща ѝ - работник във фабрика. Въпреки че е тихо и затворено дете, тя е изключително умна, толкова, че не само започва училище на 5 г., а и постъпва директно във втори клас.

Актрисата е с най-висок коефициент на интелигентност в Меката на киното (нейното IQ се оценява на 154 точки).

След като завърша гимназия на 17 г., тя се записва в университет, където изучава История на изкуството и Литература, но се отказва от обучението си, след като печели титлата "Мис Кроуфорд Каунти", при това по съвет на един от съдиите в конкурса, който я убеждава, че трябва да се изявява като модел. Така тя прекратява следването си и заминава за Ню Джърси при своята леля, като само четири дни след пристигането си, успява да подпише договор с престижната агенция "Ford Models".

Работните ѝ ангажименти я отвеждат в Милано, където прекарва една година, а след това в Париж. Макар да се радва на сериозен успех, Шарън внезапно решава да захвърли всичко, за да стане актриса. Ето защо тя стяга багажа си, хваща първия самолет обратно за Голямата ябълка и се озовава на дълга опашка от хора, чакащи да дойде техният ред на кастинг, търсещ статисти за филма на Уди Алън "Спомени от звезден прах", чиято премиера е през 1980 г. В крайна сметка тя получава малка роля в продукцията, което ѝ вдъхва увереността, че е на прав път.

Така продължава уверено напред, участвайки в различни ленти, като всяка следваща ѝ отрежда все по-значимо място пред камерата. Големият ѝ пробив обаче е през 1990 г. със "Зов за завръщане", в който си партнира с Арнолд Шварценегер. Още същата година тя се появява на корицата на списание "Playboy", с което официално е провъзгласена за повелителка на мъжките фантазии.

Преди часове тя сподели в личната си Инстаграм страница видео, разкриващо най-хубавия подарък, който е получила за празника си. В компанията на своята майка тя разопакова кашон, пълен с множество екземпляри от нейната първа автобиографична книга "The Beauty of Living Twice".