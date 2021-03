Джо Байдън на няколко пъти се препъна, докато се качваше по стълбите към президентския самолет Air Force One. Държавният глава трябваше да излети за Атланта за среща с лидери на местната азиатска общност на фона на кървавите атаки срещу салони за масаж в района.

BREAKING: BIDEN FALLS TO HIS KNEES as he walks up the steps of Air Force One at Joint Base Andrews.



*Coordination is off. Wonder why? Perfect metaphor on how Biden handled the Putin challenge and the chinese officials at the Alaska Summit - America fall to its knees under Biden pic.twitter.com/jZqoHVfrSq — Cardinal Conservative (@CardinalConserv) March 19, 2021

На кадри, излъчени по няколко американски телевизии, се вижда как 78-годишният Байдън се възстановява бързо от препъванията си, изтупва колене си и невъзмутимо продължава да се изкачва към самолета, пише в. „Дейли мейл”.

WATCH: President Joe Biden stumbles and falls up the stairs while boarding Air Force One pic.twitter.com/1m7tecpsxc — The Post Millennial (@TPostMillennial) March 19, 2021

След като успява да достигне върха на стълбата Джо Байдън се обърна и с усмивка помаха на дошлите да го изпратят журналисти, отбелязва изданието.