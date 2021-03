Обилно окосмяване, запасяване със секс играчки и еротични фантазии - стотици британци споделят своите тайни от локдауна посредством пощенски картички, предава Франс прес.

Агенцията описва инициативата на Елинор Татърсфийлд и нейната книжарница "Марби енд Елм" в централния лондонски квартал Айлингтън. Тя раздава празни пощенски картички на клиентите си с приложена пощенска марка. Всички те носят печат "Тайни по време на локдаун" и адреса на въпросната книжарница. Проектът се сдобил с неочакван успех и г-жа Татърсфийлд получила над 300 попълнени картички в период от шест седмици. Стотици от тях покриват една от стените на книжарницата, други са старателно подредени по етажерките.

What's your lockdown secret? This stationery shop in London has been sending out blank postcards and people are sending them back … with a confession. @PGMcNamara reports. pic.twitter.com/yZ7MOc60wN

Много от тях са истински произведения на изкуството с налепени пайети, изрезки и други украшения. Но най-интересно е споделеното в тази необичайна поща. Текстовете понякога са успокоителни, понякога изпълнени с хумор или направо плашещи.

Have you got a secret?



Check out our report on lockdown secrets with .@pgmcnamara, pics from .@hirdstephen and moody

music from .@Zelladay all at .@marbyandelm ! https://t.co/kellWRwHLl