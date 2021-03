Люис Хамилтън започна с драматична победа новия сезон 2021 във Формула 1. Седемкратният световен шампион удържа яростна атака на Макс Ферстапен и завърши първи в Гран при на Бахрейн, а неговият съотборник Валтери Ботас финишира трети.

Денят започна трагично за Серхио Перес, който загуби мощност в двигателя и стартира състезанието от питлейна. Така Гран при на Бахрейн бе съкратено с една обиколка, а в началната Макс Ферстапен защити първото си място от квалификациите пред световния шампион Люис Хамилтън.

Първият инцидент обаче не закъсня и бе свързан с Никита Мазепин, чийто дебют във Формула 1 продължи точно три завоя. Той загуби сцепление и се заби в огражденията, предизвиквайки първи автомобил по сигурността през сезона.

Формацията се запази и след рестарта на състезанието, но този път и вторият болид на австрийския конструктор изпитваше проблеми. Ферстапен обаче оцеля на първото място до 18-ата обиколка, когато влезе в бокса за гуми със средна смес.

Нидерландецът се завърна на пистата в Сахир около 6-7 секунди зад новия лидер Хамилтън.

Хамилтън влезе в бокса в 29-ата обиколка и остави временно съотборника си Ботас в дуел с Ферстапен. Финландецът също бе повикан от Мерцедес две обиколки по-късно, но забавяне от механиците го остави много далеч от първото място и битката остана между двамата фаворити за световната титла.

Хамилтън и Ферстапен се размениха отново в 40-ата обиколка при новото влизане на нидерландеца и световният шампион получи шест секунди преднина със значително по-стари гуми. Пет обиколки преди края британецът допусна грешка и излезе широко в завой, а разликата помежду им падна под 1 секунда. "Нямам задна гума, нямам сцепление", бе съобщението на Хамилтън към гаража.

Така четири обиколки преди края Ферстапен атакува в завой номер 4 и зае първото място, но бе принуден да го върне заради нередност при изпреварването. Нидерландецът притисна отново Хамилтън в последните обиколки, но този път британецът не остави път за изпреварване и спечели състезанието с 0.745 секунди преднина.

"Състезанието бе много тежко. Влязохме рано в бокса и знаехме, че няма да стигнем лесно до победата, така че стореното днес е наистина специално. Едва удържах Макс. Това бе едно от най-трудните ми състезания в последните години", каза Хамилтън, който печели първото Гран при за първи път от 2016 насам.

