Снимка от автомобилна катастрофа в Китай стана хит в интернет, заради приликите с препречения Суецки канал.

Снимката е от банален инцидент, който няма общо с кризата в Египет. Но контейнерът, който е преградил тази магистрала в Китай, носи същия надпис като големия кораб, препречил канала.

First ship now truck. A vehicle owned by 'Evergreen logistics' met with an accident yesterday on the Changchun-Shenzhen Expressway, in Nanjing China. pic.twitter.com/BnzrcBc3OH