Актрисата Ема Стоун роди първото си дете от съпруга си Дейв Маккери. Бебето е момиченце. То e проплакало на 13 март в на Лос Анджелис, съобщават местни медии. Актрисата и съпругът й още не са потвърдили новината.

Emma Stone Reportedly Gave Birth To Her First Baby Girl With Dave McCary https://t.co/ZgRcUaGhdM

Ема Стоун е бременна (СНИМКИ+ВИДЕО)

Ема Стоун се омъжи за Дейв Маккери през септември миналата година, девет месеца след годежа им. Двамата не обичат да разкриват подробности за личния си живот.

Ема Стоун отлага сватбата си

Запознават се през 2016 г., когато актрисата гостува в шоуто "На живо в събота вечер". Освен като режисьор в него, Дейв Маккери се изявява и като комик и сценарист. Връзката им започва през 2017 г.

My baby now is a mom. 🥺



Congrats to her & Dave. They will be the best parents 🤧💓 pic.twitter.com/IyeTWdabZg