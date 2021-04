Летището в град Катания на италианския остров Сицилия днес спря временно всички полети поради засилената активност на вулкана Етна, предаде ДПА. След зрелищно изригване от югоизточния кратер на вулкана, над него можеше да се види стълб от гъст дим с височина около 9 км, съобщи информационна агенция АНСА.

Smoldering lava flows from Mount Etna following an eruption of the Sicilian volcano on Wednesday. Ash spewed nearly 23,000 feet into the air, according to Italy’s National Institute of Geophysics and Volcanology. pic.twitter.com/luDqw14j0R — CBS News (@CBSNews) April 1, 2021

Управата на летището отбеляза, че то продължава да функционира, но засега временно е преустановено излитането и кацането на самолети. По-рано през деня италианският Национален институт по геофизика и вулканология издаде предупреждение за въздушното пространство около вулкана.

#Etna is erupting again on the evening of 31 March 2021, with strong explosive activity at the Southeast Crater, and emission of lava and "spattering" (ejection of blobs of liquid lava) from a vent at the south base of the Southeast Crater. View from home in Tremestieri Etneo pic.twitter.com/4RkTeMq42E — Boris Behncke (@etnaboris) March 31, 2021

Дрон засне бликащата лава от вулкана в Исландия (ВИДЕО)

After a single, powerful and loud explosion at #Etna's Southeast Crater on the morning of 30 March 2021, it seemed as though a new paroxysm was about to occur. But only in the evening did Strombolian activity start, which is now very slowly increasing. pic.twitter.com/A2qMCZACa3 — Boris Behncke (@etnaboris) March 30, 2021

​

Прекъсването на работата на летището не е нещо необичайно, тъй като Етна често бълва дим, пепел и лава. Според съобщенията от февруари насам издигащият се на височина от 3300 метра вулкан е изригнал 17 пъти.

Meter-high streams of lava lit up the night sky above Mount Etna as the volcano leapt into action once again 🌋 pic.twitter.com/ISdUz4tN91 — Reuters (@Reuters) April 1, 2021