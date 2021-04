Най-малко 36 души са загинали, а над 70 са ранените в железопътна катастрофа в Тайван.

More than 36 people are feared dead after a train derailed in Taiwan https://t.co/NMnRWLJvNS — The Telegraph (@Telegraph) April 2, 2021

Инцидентът станал в планински тунел, където композицията дерайлирала. В общо осем вагона пътували 350 души.

BREAKING: At least 36 people have been killed and dozens more injured after a train derailed in Taiwan on Friday. https://t.co/sfW9NU5Nzv — NBC News (@NBCNews) April 2, 2021

Няколко от вагоните се ударили в стената на тунела след излизането от релсите. Катастрофата става в началото на няколко почивни дни, когато в Тайван се отбелязва денят на почит към починалите.