Световната Гинес рекордьорка, американката Аяна Уилямс, която отгледа в продължение на 30 години най-дългите нокти в света, ги отряза, пише в. "Мирър".

Общата им дължина възлизаше на 733,55 сантиметра и те пречеха на рекордьорката при най-обикновени дейности, като пране или смяната на спалното бельо. Поради тази причина Аяна реши да отреже маникюра си, за да води един по-практичен начин на живот.

Тя си призна, че ноктите ще й липсват. Докато ги притежаваше, на нея й бяха нужни 3-4 шишенца лак, за да ги лакира. Процедурата й отнемаше няколко дни. Тя внимаваше при всяко движение, за да не счупи нокът или да се самонарани.

Отрязаните нокти ще отидат като експонати в музея на Рипли във Флорида.