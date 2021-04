Херцогът и херцогинята на Кеймбридж изпълниха първия си публичен ангажимент след смъртта на принц Филип. Двойката се появи заедно в 282-ри ескадрил „Ийст Хем“, Въздушен тренировъчен корпус в Източен Лондон, разказва Harper’s Bazaar.

Там те разговаряха с кадети, които подкрепят развиването на жизненоважни житейски умения у младите хора, съобщава Edna.bg .

По време на посещението ескадрилът отдаде почит на херцога на Единбург, който в продължение на 63 години беше главен въздушен комодор на въздушния тренировъчен корпус. През 2015 г. Филип предава военния патронаж на херцогинята на Кеймбридж, която след това става почетен въздушен командир.

Kate Middleton and Prince William visit air cadets in first royal engagement since Prince Philip's death pic.twitter.com/qSKPPT2WCI