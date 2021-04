82 души загинаха, а повече от 110 бяха ранени при пожар в интензивно COVID отделение в Багдад. Взривили са се кислородни бутилки на етаж, където били настанени 120 болни. Много линейки от три съседни болници незабавно са изпратени да евакуират пациентите. Иракският премиер заяви, че инцидентът е заради немарливост и нареди да бъдат арестувани шефът на болницата и началникът на охраната.

At least 82 people killed and more than 100 injured in Iraq after a fire erupts at a Baghdad COVID hospital https://t.co/RrNdveDR27 pic.twitter.com/rQSNtjt11Y