Чифт маратонки "Найки" "Yeezy-1", носени от техния създател, рапърът Кание Уест, бяха продадени за 1,8 милиона долара. Купувач се оказа специализирана инвестиционна платформа, съобщиха от "Сотбис", организирали продажбата.

Сумата е три пъти по-висока от досегашния рекорд за продажба на маратонки. Предишното световно постижение се държеше от чифт "Найки" "Еър Джордан 1", който намери купувач за 615 хиляди долара в средата на август 2020 година.

