Екип на CNN проследи трафик на мигранти между Мексико и Съединените щати. За първи път телевизионен екип проследява цялата процедура - от самото начало до успешния край.

Всичко започва в Мексико. Екипът на CNN наблюдава отдалеч как двама мъже носят самоделна стълба към кола. Това са така наречените пойероси или човешки трафиканти, които помагат на мигранти да пресекат границата и срещу заплащане да влязат на територията на Съединените щати. Колата потегля - малко след това забавя ход. Минута по-късно трима души се насочват към границата.

По време на прехода мигрантите спират за почивка, а телевизионният екип разговаря с тях.

На подобен поход често потеглят дори и деца. Някои от тях успяват да стигнат до заветната си цел, докато други са заловени от властите и се затварят в държавни приюти. 14-годишно момиче разказва, че е било прекарано от Гватемала.

Tens of thousands of migrants arrive at the US border each week, with record-setting numbers of unaccompanied minors among them.



The numbers have put a renewed focus on the role human smugglers play in getting so many migrants to the border. https://t.co/hpFjVfT7HG