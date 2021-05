Посетителите на румънския замък Бран, за който се смята, че е вдъхновил автора на романа "Дракула", могат да си тръгнат с белег на рамото, вместо с белег на врата. В туристическата атракция в Трансилвания бе организиран медицински център за имунизации срещу COVID-19.

Ваксинираните и прекаралите COVID-19 в Германия с нови привилегии

Персоналът на замъка от 14-и век очаква по този начин да привлече повече посетители след сериозния удар, който пандемията нанесе на туристическите пътувания. Всяка събота и неделя този месец посещенията са без предварително записване и освен да си направят безплатна ваксина, туристите може да се възползват от свободния вход за колекцията от 52 уреди за мъчения от Средновековието.

Doctors and nurses with fang stickers on their scrubs are offering free #Pfizer shots to all-comers at 14th century Bran Castle, which is purported to be an inspiration for the vampire's towering home in Bram Stoker's novel #DRACULA https://t.co/ZfcSP38SOx