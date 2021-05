Бижута със сапфири и диаманти, които са били притежание на осиновената дъщеря на Наполеон Бонапарт, бяха продадени на търг в Женева. Скъпоценностите достигнаха сумата от милион и 400 хиляди евро.

Продажната цена на деветте лота значително надхвърли първоначалната им оценка, направена от аукционната къща "Кристис". Те са останали в едно и също семейство, след като са били подарени на осиновената дъщеря на Наполеон Стефани дьо Боарне по повод на венчавката й в Париж през 1806 г.

Продават на търг бижута на осиновената дъщеря на Наполеон (ВИДЕО+СНИМКА)

Към деветте предложени на търг бижута е имало огромен интерес от страна на колекционери от цял свят. Името на купувача не беше огласено.

Аукционът беше организиран във връзка с честването на 200-годишнината от кончината на Наполеон. Сред деветте лота са диадема, огърлица, обеци, брошки и гривна.

Specialist Lukas Biehler tells the story behind a dazzling set of diamond and sapphire jewels once owned by Napoleon's adopted daughter, Stéphanie de Beauharnais. They are offered in Geneva on 12 May: https://t.co/QzDXvWCUg1 pic.twitter.com/OLWlc387CL