Бижута на осиновената дъщеря на Наполеон Бонапарт отиват на търг. Скъпоценностите датират от началото на 19 век и се очаква да надхвърлят половин милион долара.

Идеално чист сапфир и комплект диамантени украшения, принадлежали на осиновената дъщеря на Наполеон Бонапарт, ще бъдат предложени на търг от "Кристис" следващата седмица в Женева.

Бижутата датират от началото на 19 век и се предполага, че са били сватбен подарък за Стефани дьо Боарне, осиновена от Наполеон и съпругата му Жосефин.

"Бижутата от френския кралски двор отдавна са притежание на музеи и на големи световни колекции. А сега, когато се появяват нови украшения, свързани със семейството на Наполеон, това е просто нечувано! Такова нещо се случва веднъж на сто години!", споделя Лукас Бихлер – специалист по бижутата в аукционна къща „Christie's“.

