Наводнение и ураган блокираха живота в турския егейски курорт Айвалък (окръг Балъкесир), предаде в. "Хюриет дейли нюз". Бурята е засегнала няколко квартала в града.

При внезапния порой са били наводнени къщи и магазини, отнесени са покриви на сгради, изкоренени са дървета, потънали са най-малко 20 лодки. Скоростта на вятъра достигна 70-80 км/ч.

