Сто двадесет и седем души са в неизвестност след потъването на плавателния им съд край бреговете на Мумбай, Западна Индия, предизвикано от преминаването на циклона Тауктае, предаде Франс прес.

Шлепът с общо 273 души на борда се отклонил от курса си вчера заради поривистите ветрове по западното крайбрежие на Индия. От изключително бурното море досега са спасени 177 пътници, съобщиха индийските ВМС, които изпратиха два кораба и хеликоптери за продължаващата издирвателно-спасителна операция.

Monster cyclone batters Covid-stricken India's west coast.



Powerful winds and driving rain leave at least 20 people dead and interrupt vaccine programme the country urgently needs to get its spiralling Covid-19 outbreak under controlhttps://t.co/fPcBHuGNit pic.twitter.com/GvyxZ78Gnk