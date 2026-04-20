Снимка: iStock
Очаквани са вълни до три метра
Мощно земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер е разтърсило северната част на Япония, съобщи Националната метеорологична агенция. Властите са издали предупреждение за възможно цунами с очаквани вълни до три метра - за префектури Хокайдо и Ивате.
Трусът е регистриран в 16:53 ч. местно време (10:53 ч. българско) в Тихия океан, край северното крайбрежие на префектура Ивате - 100 км от брега на Санрику.
#ÚLTIMAHORA ⚠️ Docenas de barcos parten a toda máquina desde los puertos del norte de #Japón para huir del #tsunami.— eSPAINews (@eSPAINews_) April 20, 2026
Las olas podrían haber impactado ya en la prefectura de #Iwate.
Земетресението е било достатъчно силно, за да разклати високи сгради дори в столицата Токио, която се намира на стотици километри от епицентъра.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни