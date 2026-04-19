Северна Корея е изстреляла в неделя няколко балистични ракети в източна посока към Японско море, обявиха южнокорейските въоръжени сили, цитирани от националната новинарска агенция „Йонхап”. По-рано те съобщиха за поне една изстреляна ракета.

В ново комюнике Обединеният комитет на началник-щабовете в Сеул каза, че е засякъл изстрелването на ракетите от района на източното крайбрежие на Северна Корея около 6:10 ч. (0:10 ч. българско време). Оттам добавиха, че са засилили наблюдението за евентуални нови пускове и обмена на информация с Япония и САЩ.

Японското правителство потвърди изстрелването. Ракетите са паднали близо до източното крайбрежие на Северна Корея, извън изключителната икономическа зона на Япония, се казва в изявлението, цитирано от националната новинарска агенция Киодо.

Това е седмото изстрелване на ракети от Северна Корея от началото на годината и четвъртото за този месец, посочва „Ройтерс”. Предишното бе преди по-малко от две седмици – на 8 април, отбелязва Йонхап. Тогава Северна Корея изстреля две балистични ракети с малък обсег, отново към Японско море. Тези пускове са забранени от резолюции, приети от Съвета за сигурност на ООН, припомня ДПА.

Според „Ройтерс” изстрелванията на ракети се вписват в усилията на Северна Корея да повиши своя военен потенциал. Пхенян се възползва от факта, че САЩ са се съсредоточили върху конфликта си с Иран, коментираха пред агенцията експерти.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси предупреди в сряда по време на посещение в Сеул за „много обезпокоително засилване” на ядрените способности на Северна Корея, които оцени на „няколко десетки бойни глави”, посочва Франс прес.

