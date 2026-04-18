Заместник-министърът на аграрното развитие на Гърция Макариос Лазаридис подаде оставка под натиска на политически обвинения, че е използвал връзките си с управляващата партия „Нова демокрация“, за да получи експертна позиция без необходимата квалификация, пише БТА.

Решението идва само две седмици след назначаването му в рамките на правителствени промени, обявени от премиера Кириакос Мицотакис, на фона на разследване за злоупотреби с европейски селскостопански субсидии.

Гръцката опозиция внесе вот на недоверие срещу правителството

“Няма да позволя да бъде опетнен животът ми, преминал с честност и достойнство”, пише той в писмо до премиера Лазаридис заявява и отхвърля обвиненията като част от атаки на опозицията.

Скандалът избухна, след като медии и представители на опозицията разкриха, че Лазаридис е получил експертна позиция в Министерството на образованието още през 2007 г., без да притежава изискуемите дипломи. От опозиционната партия ПАСОК поставиха въпроса за назначенията по лични връзки в управлението.

Оставката е пореден удар по правителството на Мицотакис. Само преди две седмици други трима членове на кабинета също се оттеглиха във връзка с разследване на Европейската прокуратура за измами с евросредства в селското стопанство.

Редактор: Ралица Атанасова