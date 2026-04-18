Край бреговете на Аржентина пуснаха на свобода 15 пингвина след дълго лечение. През последните месеци за тях са се грижели доброволци от фондация „Морски свят“ в Сан Клементе дел Тую.

Природозащитниците посочват, че птиците – 13 от вида Магеланов пингвин и 2 от застрашения от изчезване вид южен скалист пингвин, са били открити в безпомощно състояние на различни места по крайбрежието на провинция Буенос Айрес.

Щастлива развръзка: Щъркелът, потърсил убежище в параклис край Бургас, се възстановява

Биологът Серхио Родригес Ередия заяви, че птиците са били дехидратирани, недохранени, с хипотермия и дори с паразити – състояние, известно като синдром на заседналите пингвини. Според фондацията някои от тях са пристигнали и с рани, съответстващи на порязвания от рибарски мрежи. Един от пингвините е имал ухапвания от куче, а друг бил покрит с петрол.

Пингвините бяха пуснати заедно, тъй като Магелановите пингвини са социални и мигрират на групи. Април пък съвпада с началото на тяхното придвижване на север след размножителния им период в Патагония.

