Кадър/Видео:"Ройтерс"
Застрашени от изчезване бели делфини бяха забелязани край бреговете на Източен Китай (ВИДЕО)
Някои от птиците са от критично застрашен вид
Край бреговете на Аржентина пуснаха на свобода 15 пингвина след дълго лечение. През последните месеци за тях са се грижели доброволци от фондация „Морски свят“ в Сан Клементе дел Тую.
Природозащитниците посочват, че птиците – 13 от вида Магеланов пингвин и 2 от застрашения от изчезване вид южен скалист пингвин, са били открити в безпомощно състояние на различни места по крайбрежието на провинция Буенос Айрес.
Биологът Серхио Родригес Ередия заяви, че птиците са били дехидратирани, недохранени, с хипотермия и дори с паразити – състояние, известно като синдром на заседналите пингвини. Според фондацията някои от тях са пристигнали и с рани, съответстващи на порязвания от рибарски мрежи. Един от пингвините е имал ухапвания от куче, а друг бил покрит с петрол.
Пингвините бяха пуснати заедно, тъй като Магелановите пингвини са социални и мигрират на групи. Април пък съвпада с началото на тяхното придвижване на север след размножителния им период в Патагония.Редактор: Станимира Шикова
