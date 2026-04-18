За да можем наистина коректно да оценим Унгария в следващите години, е важно да се върнем малко назад. Аз си спомням, когато България започваше преговори за членство в Европейския съюз - тогава Унгария беше ултимативният лидер в този процес. Дори ще припомня предприсъединителната програма ФАР, която ни помагаше технически и институционално да се подготвим за преговорите. Всъщност това беше програма, първоначално насочена към Полша и Унгария - самото ѝ име идва от тях. Тогава разширяването наистина беше процес, воден от тези държави. Дори когато Виктор Орбан пое управлението, Унгария продължаваше да бъде лидер в много отношения. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Гергана Паси - първият български министър по европейските въпроси, коментирайки въпроса какво очаква Будапеща след края на ерата Орбан.

По думите ѝ 16 години по-късно Унгария до такава степен е изостанала в реформаторския процес, че по критерии като покупателна способност и корупция вече се нарежда в края на европейските класации. "Така че Унгария, отвъд Орбан, със сигурност ще бъде държава с много по-голяма европейска амбиция. Едва ли ще видим идеалистичен либерализъм, а по-скоро практична, леко консервативна, но реформаторска линия, която вероятно ще си постави за цел да върне страната в европейския дебат", подчерта тя.

Паси коментира и новия унгарски лидер Петер Мадяр, когото "познаваме към момента на базата на това, което сме чули и прочели от медийните му изяви. Защото до преди година-две за него не бяхаме чували нищо, изтъкна тя. "Той беше в сянката както на съпругата си, така и на партията "Фидес". Не бива да забравяме, че беше част от елита около Виктор Орбан, макар и на по-ниски нива. Ясно е, че неговият краткосрочен най-голям приоритет ще бъде рестартът на отношенията с Брюксел. Именно това ще бъде първият тест, по който ще измерим мащаба на амбицията му", категорична е тя.

И припомни, че до момента Мадяр не просто е анонсирал бързи промени в Унгария, но и много добре познава механизмите, чрез които държавата беше овладявана през последните 16 години. "От тази гледна точка може да ни изненадва единствено скоростта, с която той действа, както и фактът, че обявява тези намерения още преди реално да е встъпил в длъжност. Очевидно конституционното мнозинство, с което идва на власт - и което изненада мнозина, му дава самочувствие за амбициозен дневен ред", изтъкна Гергана Паси.

Според нея няма съмнение, че Брюксел ще следи внимателно процесите в Унгария, особено по отношение на върховенството на правото и демократичните стандарти. "Това ще бъде решаващо за това дали средствата, за които Унгария ще настоява в ерата след Орбан, ще бъдат отпуснати", обясни тя.

