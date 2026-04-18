„Корупцията в Унгария беше навсякъде. Най приближените на Орбан получаваха всички държавни поръчки. Това се знаеше в народа. Видяхте, че на всички протести, организирани от Мадяр, пристигаха стотици хора. Нямаше как това да не сублимира в колосална историческа активност”, коментира журналистът Асен Агов по повод парламентарните избори в Унгария в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Агов познава лично Виктор Орбан. „През 1997 г. бяхме заедно в Люксембург по време тяхно председателство на Европейския съюз. Тогава България имаше много негативен доклад поради управлението на Жан Виденов и изглеждаше, че не можем да получим зелена светлина за членство в съюза. Попитах Виктор как са постигнали напредък. Той ми отговори: „Въпрос на превод. В Брюксел никой не знае унгарски”. Това мошеничество съпътства Орбан по време на цялото му управлението”, спомня си журналистът.

Политически обрат в Унгария: Какъв курс ще поеме страната

„Кремъл дава тези ниски цени на руски газ и петрол на Унгария, за да бъде троянският кон на Русия в ЕС. Орбан не получи 35 млрд. евро именно заради своята политика. Той се опита да направи. Украйна своя най-голям враг по време на последната си кампания”

„Орбан превърна Украйна в своя най-голям враг по време на кампанията. Направиха се много опити да бъде подкрепен и от Кремъл, и от Белия дом, но това не даде никакъв резултат. Следователно, унгарския народ спечели въпреки двете велики сили, които се опитаха да повлияят на избора”, заяви Агов.

„Въпросът е кой ще замести Орбан. Всеки негов следовник ще бъде много внимателен след случилото се. Унгарците нанесоха значим удар върху европейската крайна десница. Европа стана по-силна и единна след изборите в Унгария. Силна Европа означава повече спокойствие”, каза още Асен Агов.

„Унгария на Мадяр ще бъде същата консервативна страна - католическа страна със силни семейни връзки. Едва ли той ще посегне на този консерватизъм”, допълни той.

Петер Мадяр планира да спре новините по обществената телевизия

„С право Мадяр започва с спирането на новините по обществената телевизия. Тя е рупора на лъжите сред обществото. Милионите които са гласували за Орбан са се подвели от тези лъжи”, каза по повод темата със спирането на новините по обществената телевизия.