Германска гражданка е била задържана в южната част на Русия, след като в багажа ѝ е открито самоделно взривно устройство. Това съобщиха руските служби за сигурност, като твърдят, че става дума за подготвян „атентат, организиран от Украйна“.

Според информация на Федералната служба за сигурност, цитирана от държавни медии, жената е родена през 1969 г., а самоличността ѝ не се разкрива.

От ФСБ твърдят още, че тя е била обучена за подготовка на предполагаемото нападение от лице от държава в Централна Азия, което действало по инструкции, свързвани с Украйна. По случая няма независима проверка на изложените твърдения.

Редактор: Цветина Петкова