Украинските власти твърдят, че Русия активно набира деца и тийнейджъри онлайн, за да извършват саботажи и атаки в собствената им страна, съобщава Би Би Си. Един от тях е Влад, 17-годишен от Източна Украйна, който през юли пътува 500 мили, за да вземе бомба и телефон, скрити в парк в Ровно. Обещали му 2000 долара, за да постави устройството в микробус на военната служба. Той признава: „Когато свързвах кабелите, си мислех, че може да избухне. Може да умра“.

Поръчителите му го инструктирали да подготви телефона за livestream, за да могат дистанционно да взривят бомбата при влизане на човек в превозното средство. Украинската служба за сигурност (СБУ) обаче проследила действията му и предотвратила атаката. Влад, който вече е на 18, очаква съдебен процес за тероризъм с възможна присъда до 12 години. Той признава, че е знаел, че може да убие човек, но казва, че не харесвал военните.

Според СБУ през последните две години над 800 украинци са били вербувани онлайн, сред тях 240 непълнолетни – някои едва на 11 години. Експерти по киберсигурност потвърждават случаи дори с деца на 9–10 години. Украинската полиция твърди, че Русия умишлено търси уязвими младежи, които лесно могат да бъдат манипулирани да изготвят самоделни взривове от домашни материали и да ги поставят в държавни институции.

Вербуването най-често става през Telegram и TikTok, както и чрез платформи за видеоигри. Мотивът почти винаги е финансов, а не идеологически. Влад разказва, че се е включил в два канала в Telegram в търсене на дистанционна работа. Човек, представил се с името Роман, бързо се свързал с него и му възложил първо дребни задачи срещу малки суми – съхранение на граната, после запалване на микробус на военната служба срещу около 100 долара, далеч по-малко от обещаното. По-голямата част от парите трябвало да получи едва след поставянето на бомба.

Разследване на BBC в подобни канали показва, че те невинаги са явно проруско ориентирани, но насърчават гнева срещу украинските институции, особено срещу службите по наборна военна служба. Журналистите откриват канали, предлагащи заплащане в криптовалута или по банков път за палежи и вандализъм – с конкретни „ценоразписи“: например 1500 долара за подпалване на поща, 3000 за банка.

Повечето от тези канали в Telegram остават активни и дори нарастват като последователи. Междувременно европейски държави също съобщават за руски мрежи за вербуване на млади мъже за саботаж, включително палеж на склад в Лондон, за който вече има осъдени.

Случаите в Украйна понякога завършват фатално. Няколко заподозрени са загинали при експлозия на устройствата, които пренасят. През март 17-годишен е убит, а 15-годишен - тежко ранен при преждевременен взрив на бомба, предназначена за жп гара. Русия отрича обвиненията и твърди, че Украйна използва същите методи срещу руски граждани. Действителните извършители на много от саботажите трудно могат да бъдат установени.

Влад, който сега очаква присъда, отправя предупреждение към други младежи: „Не си струва. Или ще ви измамят и вие ще попаднете в затвора, или бомбата ще избухне в ръцете ви“.

Основни наблюдавани руски саботажи в Европа (от 2022 г. насам)

Координирана кампания за хибридни заплахи

ЕС официално говори за „постоянни хибридни кампании“ на Русия, които включват саботаж, атаки срещу критична инфраструктура, кибератаки и дестабилизиране на демократични процеси.

Престъпни мрежи като инструмент

Според доклад на GLOBSEC и ICCT Русия е вербувала осъдени за извършване на саботажи в Европа. Мащабът според тях е следният: между януари 2022 и юли 2025 г. – 110 акта на саботаж или опити, от които 89 са били успешни, а 21 – предотвратени.

Установени са 131 извършители, от които поне 35 имат криминално минало. Най-често вербуваните са мъже на около 30 години, говорещи руски, от постсъветски държави, с уязвим икономически статус.

Мотивацията им: предимно финансови стимули – заплащането варира от много малки суми (например за графити) до значителни за атаки върху критична инфраструктура. Вербуването става главно онлайн (Telegram), но и чрез познати и семейство.

Освен това докладът описва „сенчеста финансова“ мрежа, чрез която Москва финансира тези операции и заобикаля санкции.

Инциденти и разследвания в държавите от ЕС

Според Европол има нарастващи случаи на пожари, кибератаки, саботажи, кражби на данни, събиране на информация и други криминални деяния чрез криминални мрежи, свързани с Русия.

В Белгия правителствените служби алармират за „агенти“, вербувани онлайн, с цел шпионаж или саботаж – агенти, които получават плащане в криптовалута, за да саботират коли или да събират имейли на журналисти.

Чешкият външен министър заявява, че до 100 „подозрителни инцидента“ през една година са били приписани на руски хибридни атаки, включително саботажи.

Европейският съвет е санкционирал лица и организации, замесени в тези дестабилизиращи действия, например модули за дезинформация, медийни платформи и физически активи, свързани с операции на Русия.

Според EBU (Европейска медийна мрежа) са документирани над 60 случая на хибридни атаки, включително саботаж, палежи, вандализъм и влияние върху избори, приписвани на руски оператори.

Финансови и стратегически последствия

Анализ на S&P Global оценява, че саботажи на Русия може да са причинили стотици милиони евро щети в периода 2022–2025 г., особено на европейските компании и инфраструктура.

Според същия анализ отговорът на европейските държави често е национален и несинхронизиран, което затруднява ефективната превенция и координация.

Конкретни случаи

Нидерландското военно разузнаване (MIVD) съобщава за „киберсаботаж“ на публична услуга, приписан на руски актьори, както и подозрения за атаки срещу критична инфраструктура като интернет кабели и енергийни мрежи.

В Балтийско море има съобщения за т. нар. „призрачни танкери“ (ghost ships), регистрирани под съмнителен флаг, които вероятно участват в шпионски операции и саботаж на подводна инфраструктура (електрически и комуникационни кабели).

Според официални европейски институции от началото на войната в Украйна Русия е задействала сложна стратегия за саботаж в Европа. Тя включва използване на криминални мрежи, финансова мимикрия, вербуване на уязвими хора и атаки срещу инфраструктура, като целта е дестабилизация, разпалване на страх и подкопаване на подкрепата за Украйна.

Статистика и конкретни случаи

Европейският съюз

ЕС официално осъжда „интензивната кампания на хибридни дейности“ от Русия, включваща кибератаки, саботаж, пожари, вандализъм и други дестабилизиращи действия. На 20 май 2025 г. Съветът на ЕС налага допълнителни санкции срещу 21 лица и 6 организации, обвинени именно в участие в „дестабилизиращи действия“ от страна на Русия.

През декември 2024 г. ЕС вече санкционира 16 лица и 3 структури, свързани с хибридни действия на Русия.

Престъпни мрежи, вербувани за саботаж

⇔ Според изследване от GLOBSEC и ICCT, цитирано от DW, между януари 2022 и юли 2025 г. са регистрирани 110 акта на саботаж или опити за такъв в Европа с предполагаеми връзки с Русия.

⇔ Повече от половината от тези атаки са успешни, а част от нарушените планове са били разкрити.

Извършителите: 131 души, като поне 35 от тях имат криминално минало.

⇔ Мотивът е главно финансов – заплащане за саботаж варира от незначителни дейности (графити) до атаки върху критична инфраструктура.

⇔ Вербуването става най-вече онлайн (особено през Telegram), но също чрез връзки в престъпни мрежи.

Балтийско море и корабни заплахи (ghost ships) / подводна инфраструктура

⇔ Според RUSI (Royal United Services Institute) свързани с Русия лица са организирали саботажи и шпионски операции върху подводни кабели и други важни структури в Балтийско море.

⇔ IISS (Международният институт за стратегически изследвания) също документира множество атаки на критична инфраструктура в Европа, които са адресирани към енергийни мрежи, подводни кабели и др.

Медийно разследване и „агенти“

⇔ EBU (Европейски съюз на медийните мрежи) публикува разследване, според което е имало поне 60 случая на хибридни атаки, приписвани на руски оператори, включващи кибератаки, палежи, вандализъм и дезинформация.

⇔ Част от използваните методи включват „disposable agents“, които са вербувани онлайн (в социални мрежи), за да извършват саботаж и други физически действия.

Специални тактики и бъдещи рискове

Според анализ на RUSI Москва е разширила целите си – не само класически пожари или атаки върху депа, но и саботажи на енергийни и авиосектори, подводни комуникационни кабели, както и поставяне на взривни устройства на самолети.

IISS съобщава, че инфраструктурата в Европа е уязвима, защото част от мрежите (енергийни, телекомуникационни) са централизирани, но недостатъчно поддържани, което улеснява саботажа.

Според Международния институт за стратегически изследвания защитата до момента е недостатъчно координирана — европейските държави имат национални мерки, но липсва общоевропейски механизъм, който ефективно да предотвратява такива атаки.

Санкции и отговор на ЕС

Европейският съюз реагира на тези хибридни заплахи чрез санкции – както към физически лица, така и срещу юридически структури, свързани с руските дестабилизиращи действия.

В изявление от юли 2025 г. Евросъюзът подчертава, че хибридната кампания на Русия ескалирa от началото на войната и че тези дестабилизиращи действия са систематични и целенасочени.

Конкретен инцидент: хидроинфраструктура (Норвегия)

Според съобщения през 2025 г. в Норвегия е имало кибератака на язовир “Bremanger dam”, при която хакери, предполагаемо свързани с проруски групи, отворили шлюз, изпускайки много вода в продължение на часове.

Норвежките служби за сигурност заявяват, че това може да е част от по-голяма стратегия на Русия за създаване на „страх и хаос сред населението“.

