Полските специални служби са задържали няколко души във връзка със саботажни действия. Това заяви говорителят на ръководителя на тайните служби Яцек Добжински. Той подчерта, че оперативните действия продължават и не се изключват нови арести, съобщиха TVN 24 и БГНЕС.

Добжински информира журналисти в Сейма (полския парламент – бел.ред.) за нови случаи на саботаж по железопътната мрежа. Говорителят заяви, че службите вече са по следите на извършителите и са проведени първите задържания.

Полша затваря руското консулство в Гданск

По думите му офицерите са арестували няколко души, но точният брой засега не се разкрива. Тези лица се разпитват, а службите установяват ролята на всеки от тях в атаката, която Добжински определи директно като терористична. Арестите се извършват на територията на Полша. Добжински посочи, че действията продължават и не се изключват нови задържания, като добави, че службите разполагат с много повече информация и доказателства. Той увери, че случаят ще бъде изяснен изцяло и отговори на въпрос дали е имало пропуски в процедурите, като подчерта, че всичко, което е трябвало да функционира, е функционирало.

Полският премиер твърди, че двама украинци, работещи за Русия, стоят зад железопътния саботаж

Говорителят уточни, че на този етап не може да се предоставят допълнителни детайли, тъй като непотвърдена информация и спекулации биха могли да издадат на руските разузнавателни служби посоката, в която работят полските служби, включително Агенцията за вътрешна сигурност и полицията.

Междувременно полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че страната ще разположи 10 000 военнослужещи в защита на критична инфраструктура, предадоха "Ройтерс" и БТА.

Във вторник полският премиер Доналд Туск информира Сейма кои са извършителите на саботажните действия и каза, че те са напуснали Полша през граничния пункт Тереспол. Единият от заподозрените е бил осъден в град Лвов за актове на саботаж през май, докато вторият е жител на Донбас. Мъжете са преминали от Беларус в Полша през есента на тази година. Туск допълни, че двата акта на саботаж са извършени на етапи.

Същевременно днес началникът на отбраната на Полша Веслав Кукула предупреди, че предстоящият период на празници по Коледа и Нова година може да бъде сметнат от полските врагове за подходящо време за саботаж.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всички факти сочат руска следа зад саботажа по полските железници. Това каза той след среща с полския премиер Доналд Туск, съобщи „Гардиън“. „Нашата информация съвпада. Всички факти показват, че зад всичко това стои руска следа“, каза Зеленски. Той добави, че Украйна ежедневно се сблъсква с подобни опити за саботаж и вече е въвела съответните мерки, за да противодейства на подобни действия. „Украйна е готова да работи с Полша на различни нива и да споделя цялата информация“, подчерта президентът. По думите му двете държави ще създадат и „украинско-полска група“, която да работи за предотвратяване на подобни ситуации, идващи от Русия, в бъдеще.

Припомняме, че между 15 и 17 ноември по маршрута Варшава–Дорохуск са извършени два саботажа. При първия, в местността Мика (Войводство Мазовецко, окръг Гарволин), взривно устройство е разрушило железопътен коловоз. При втория, в района на гара Гонб (окръг Пула̀ви, Войводство Люблин), влак с 475 пътници е бил принуден да спре аварийно заради повредена линия.

