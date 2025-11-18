Двама украински граждани, които отдавна работят за руското разузнаване, са идентифицирани като заподозрени зад двата акта на саботаж на железопътната мрежа на Полша, заяви полският премиер Доналд Туск. Един от заподозрените вече е бил осъден задочно за актове на саботаж в Украйна, каза Туск пред полския парламент.

В понеделник той посети мястото на експлозия близо до Мика, югоизточно от Варшава, която повреди железопътната линия, водеща до украинската граница, през уикенда и я нарече „безпрецедентен акт на саботаж“.

Друг инцидент по-нататък по линията близо до Пулави в понеделник принуди препълнен влак да спре внезапно и бяха открити повреди по въздушните кабели, съобщава Би Би Си.

Полските власти първоначално заявиха, че има много голяма вероятност двата акта на саботаж на железопътната линия Варшава-Люблин да са били поръчани от „чуждестранна служба“. След това говорител на полския министър на специалните служби заяви във вторник, че „всичко сочи, че са били руски специални служби“.

Туск: Експлозия от саботаж разруши жп линия между Варшава и Люблин

Русия все още не е коментирала публично твърденията.

Полският премиер заяви, че няма да разкрие имената на двамата заподозрени, тъй като това би могло да усложни операцията, въпреки че каза пред парламента, че единият живее в Беларус, а другият е жител на Източна Украйна.

И двамата заподозрени са преминали в Полша от Беларус през есента и сега са се върнали там през граничния пункт Тереспол в далечния югозапад на Беларус, близо до украинската граница, добави той.

Туск заяви, че военно взривно устройство C4 е детонирало на 15 ноември около 21:00 часа местно време (22:00 българско) близо до село Мика. Експлозията, която се е случила, докато е преминавал товарен влак, е причинила леки щети на пода на вагона. Заснета е на видеонаблюдение.

Туск каза, че машинистът на влака дори не е забелязал инцидента. Предишен опит за дерайлиране на влак чрез поставяне на стоманена скоба върху релсата се е провалил, каза той.

