Снимка: gettyimages
Полският премиер съобщи, че взривно устройство е повредило трасето
Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия по маршрута Варшава - Люблин, съобщи днес полският премиер Доналд Туск.
„По маршрута Варшава - Люблин (в района на село Мика) е извършен саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило железопътната линия“, написа Туск в „Екс“. „Спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети“, добави той.
Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025
Местната полиция съобщи вчера, че машинист е сигнализирал за щети по жп линията в централната част на Полша.
По-рано Варшава е заявявала, че ролята ѝ на разпределителен център за помощи за Украйна във войната я превръща в потенциална мишена за саботажи. Москва многократно е отричала да има участие в подобни действия.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни