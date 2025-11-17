Маскирани обраха магазин на Louis Vuitton, разположен на улица „Марио деи Фиори“ в Рим. Кражбата е станала през изминалата нощ.

Според първоначалните съобщения трима маскирани мъже са разбили витрината на магазина, използвайки кола като таран. След като влезли вътре, откраднали няколко ценни предмета, преди да избягат.

На мястото на инцидента са изпратени полицейски патрули и екип от криминалисти. Стойността на откраднатото не се съобщава. Разследващите преглеждат записи от камери за наблюдение в района и не изключват възможността обирът да е предварително планиран.

Редактор: Станимира Шикова