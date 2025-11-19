Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че ще оттегли съгласието си за функционирането на последното действащо руско консулство в Полша, а именно това в Гданск. Това действие е в отговор на саботажа на железопътна линия през изминалия уикенд.

Варшава скоро ще отговори на експлозията на железопътната линия, добави външният министър.

Журналист за взрива в Полша: Извършителите не са целели атака срещу конкретен влак, а просто диверсия

"Това не беше само акт на саботаж, но и акт на държавен тероризъм. Ще отговорим, и то не само дипломатически", подчерта Шикорски пред полския парламент, като добави, че това ще стане в следващите няколко дни.

Експлозията през уикенда по линията Варшава - Люблин, която свързва полската столица с украинската граница, последва вълна от палежи, саботажи и кибератаки в Полша и други европейски страни от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

Полша, която е център за западната помощ за Украйна, твърди, че двама украински сътрудници, стоящи зад саботажа, са избягали в Беларус, която е съюзник на Русия. Според Варшава целта е била да се всее хаос в страна, която оказва силна подкрепа на Киев срещу инвазията на Русия.

Полският премиер твърди, че двама украинци, работещи за Русия, стоят зад железопътния саботаж

Москва отрича да носи отговорност за саботажа, освен това обвинява Полша в русофобия.

Русия съобщи, че ще намали полското дипломатическо присъствие в страната в отговор на решението на Варшава да затвори руското генерално консулство в Гданск.

Кремъл изрази съжаление за решението на Варшава да затвори последното функциониращо консулство на Русия в Полша, като отбеляза, че то по никакъв начин не е свързано със здравомислието.

