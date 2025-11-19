Полските разследващи органи установиха, че двама украински граждани са основните заподозрени за саботажите по железопътни линии, извършени през изминалия уикенд. Двамата са напуснали страната и според премиера Доналд Туск са преминали в Беларус. Полските служби вече работят по тяхното връщане и евентуално изправяне пред съд.

Журналистът Недко Георгиев, който живее във Варшава, разясни в ефира на „Здравей, България“, че първоначалната информация за влак, превозващ експлозив С-4, е неточна. По думите му извършителите не са целели атака срещу конкретен влак или граждани, а просто диверсия – създаване на рискове по линията. „Използвали са малко количество С-4, за да взривят една от двете релси. Това е аматьорско изпълнение – или аматьори, или внимателно подбрани полезни идиоти“, коментира Георгиев.

Полският премиер твърди, че двама украинци, работещи за Русия, стоят зад железопътния саботаж

Разследването показва, че саботьорите са използвали дистанционно запалване – намерени са кабел с дължина около 300 метра и телефонно устройство с външна батерия. Инцидентът е станал по една от най-натоварените линии в страната – между Варшава и Люблин, която продължава към украинската граница. През участъка ежедневно минават множество влакове, включително с висока скорост. „Осем влака са преминали преди деветият да спре. Машинистът от насрещното движение е забелязал нередност“, обясни журналистът.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че службите разполагат с достатъчно информация за двамата извършители, включително и за минали техни действия. Единият от тях вече е бил осъждан в Украйна за диверсионни действия в района на Лвов. Според полските власти действията им са свързани с руски разузнавателни структури. Кремъл отговори, обвинявайки Полша в „русоофобия“.

Георгиев подчерта, че подобни случаи не са изолирани. В Полша и други европейски държави вече са регистрирани подпалвания, саботажи и опити за дестабилизация, за които също има подозрения за руско участие. Полша е ключова логистична точка за Киев, включително чрез летището в Жешув, което често се определя като „въздушния портал на Украйна“.

На въпрос до каква степен Полша може да предприеме още мерки за сигурност, Георгиев посочи, че властите изчакват да се съберат всички доказателства. Става дума и за втори, по-лек саботаж в близък район, за който все още няма пълна яснота. Едва след това правителството ще реши дали да отправи официални искания или протести към руското посолство.

