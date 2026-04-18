Най-малко шестима души загинаха, а други близо десет бяха ранени при въоръжено нападение в Киев в събота, след като мъж стреля по цивилни в жилищен квартал на украинската столица. По-късно нападателят беше ликвидиран при опит за арест, съобщиха официалните власти.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди информацията и уточни, че ранените са хоспитализирани с различни травми. „Нападателят в Киев,открил огън по цивилни, е елиминиран“, заяви той в социалните мрежи и изрази съболезнования към семействата на загиналите.

Според информация на властите въоръженият мъж е започнал стрелбата в жилищен район, след което се е барикадирал в супермаркет, където е взел заложници. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в сградата са били чути нови изстрели.

Украинската полиция съобщи, че специални части са били изпратени незабавно на мястото на инцидента в района Голосеевски в южната част на града.

