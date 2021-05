След повече от седмица репетиции, два полуфинала и 53 000 теста за коронавирус, направени на изпълнители, екипите им и фенове, финалът на песенния конкурс на "Евровизия" ще бъде на живо пред 3500 зрители в Ротердам и пред телевизионна публика от цял свят, съобщиха световните информационни агенции.



Исландската група "Дади ог Гагнамагнид" ще участва със запис от репетициите заради болен представител.

С емоционално изпълнение Виктория класира България за финала на „Евровизия” (ВИДЕО)



Изпълнението на предишния победител Дънкан Лорънс беше отменено, след като и той даде положителен резултат за COVID-19. Във финала участват 26 държави. За фаворити се смятат представителите на Малта, Франция, Исландия, Италия и Швейцария.



България ще бъде представена от Виктория Георгиева с песента "Growing Up is Getting Old".

Очаква се финалът да бъде гледан от 150 милиона телевизионни зрители от цял свят.