Над 100 сигнала са подадени към европейската прокуратура само в рамките на седмица, откакто започна своята работа.

Това съобщи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс след края на Съветa "Правосъдие и вътрешен ред", проведен в Люксембург.

На съвета е присъствала и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши. В момента са делегирани 88 европейски прокурори от 20 страни, съобщи Рейндерс:

„Най-вече бих искал да припомня на страните членки, които още не са го направили, да приключат подготовката си, за да са напълно в ред с регламента на европейската прокуратура - или като го пренесат в законодателството си, или пък като номинират всички делегирани прокурори, особено тези държави, които още не са го направили“, заяви еврокомисар Рейндерс. Той ще поиска писмено обяснение от Словения защо още не е направила предложение за своите делегирани прокурори.

България предложи 10, но от тях са одобрени само четирима. Швеция е потвърдила, че ще се присъедини към европейската прокуратура догодина. На този етап в нея участват 22 страни членки, сред които и България.

Productive JHA Council with important files for #justice.



In today’s meeting, Chief Prosecutor Kovesi confirmed that 100 cases had already been transferred to the @EUProsecutor in one week time.



Effective work is underway for the protection of EU budget. 🇪🇺 pic.twitter.com/F5ulafcg01