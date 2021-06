Учени потвърдиха, че е открит нов вид динозавър в Австралия, един от най-големите, намирани досега, повече от десетилетие, след като фермери случайно се натъкнаха на останки от древното животно, съобщиха Ройтерс и АФП.



Завроподът, който се хранел с растения, е живял в периода креда преди 92 млн.-96 млн. години, когато Австралия е била свързана с Антарктида, твърдят австралийски учени в изследването си, публикувано в списанието за природни науки "Peerj".

Според палеонтолози динозавърът е достигал на височина между пет метра и шест и половина метра, бил дълъг -25-30 метра, тоест имал дължината на баскетболно игрище и бил висок, колкото двуетажна сграда.

Това означава, че ноовоткритият вид е бил най-големият динозавър, чиито фосили са откривани в Австралия и е сред петте най-големи в света, редом с титанозаврите, открити досега в Южна Америка.



"Находки като тази са само върхът на айсберга", каза палеонтологът Скот Хокнъл, куратор в музея на Куинсланд.

Палеонтолозите са нарекли новооткрития вид завропод "австралотитан кооперенсис", като в названието е включено името на реката в Куинсланд, край която са открити останките от динозавъра през 2006 г.

Потвърждението на новооткрития вид бележи края на 17-годишен процес, започнал с изкопаване и сравняване на костите с вече открити фосили. Костите на динозаврите са огромни, тежки и крехки и се съхраняват в музеи в цял свят, което затруднява изследванията им. Екип от Природонаучния музей в Ероманга и от музея в Куинсланд за пръв път използвал дигитална технология за триизмерно сканиране на всяка от намерените кости.