Най-добрият сръбски тенисист Новак Джокович спечели 19-ия си трофей от Големия шлем, след като триумфира с обрат от 0:2 до 3:2 срещу Стефанос Циципас. Финалният двубой продължи 4 часа и 11 минути.

Снимка: GettyImages

Джокович стана вторият тенисист, който има по две титли от всеки един турнир от Големия шлем.



„Благодаря на всички, независимо кого от двамата подкрепяха. Невероятно беше усещането да играеш пред толкова зрители. Започвам с благодарности към хората от моя екип - треньорът ми и моят физиотерапевт, който свърши огромна работа. Да се върна тук след по-малко от 48 часа беше голямо физическо изпитание. Това беше едно от най-ценните постижения в моята кариера. Ключово беше да вярвам в собствените си сили. Това е сбъдването на една мечта”, сподели Джокович.

„Беше голяма битка. Направих най-доброто, което мога. Просто Новак показа, че е по-добрият в този момент. Разбира се, това беше добро представяне. Моят съперник отново показа колко голям играч е, какъв шампион е. Той може да бъде вдъхновение за всички, с това, което постига и професионализма, който показва”, каза Стефанос Циципас.

What a show these two put on 👏 #RolandGarros pic.twitter.com/5KSlu8jOxu