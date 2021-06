Пекинезът Уасаби спечели наградата "Най-добър в шоуто" (Best in show) на 145-ото Уестминстърско киноложко изложение в Ню Йорк, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Тази година, за първи път от основаването си през 1877 г., шоуто беше организирано в Таритаун, вместо в Манхатън. Заради пандемията организаторите го изместиха от кейовете на река Хъдсън в Ню Йорк и "Медисън скуеър гардън" в имение на брега на реката в предградието Таритаун.

Тригодишният пекинез Уасаби от Пенсилвания надделя за титлата над около 2500 кучета. Негов подгласник стана уипет на име Бурбон.

