Пламъци погълнаха химически завод в северната част на американския щат Илинойс вчера, принуждавайки евакуацията на местни жители, съобщи NBC.

Властите предупредиха, че инцидентът може да се превърне в „екологичен кошмар“.

Всички живеещи в района на Кемтул Инк трябваше да се евакуират на фона на експлозии.

MASSIVE FIRE: An explosion at a Chemtool chemical plant in Rockton, Illinois, resulted in a massive fire causing heavy smoke to cover the air in the area. About 70 employees were evacuated with one firefighter transported for minor injuries. https://t.co/n51m2Q1RCT pic.twitter.com/nbNMeKSI54