Над 11 000 китайски студенти с тоги и четвъртити шапчици участваха в гигантска церемония по връчване на дипломи в Ухан - повече от година след вдигане на ограниченията срещу COVID-19 в града, станал център на епидемията, предаде Франс прес.

Поставянето под карантина на 11-те милиона жители на Ухан на 23 януари 2020 г. бе знак за тежестта на заболяването, което после се разпространи по земното кълбо. След 76 дни твърде строга изолация, градът постепенно се върна към нормалния си ритъм на живот, както и цял Китай, където заразата на практика бе спряна.

#China | A huge red banner welcomed nearly 9,000 students in #Wuhan for a massive graduation ceremony over a year after the city was battered by the first global outbreak of #COVID19 . https://t.co/7S1hTRowC8 pic.twitter.com/d38X3mGN5h

Жителите на Ухан вече се чувстват по-свободно - малко бяха студентите с маски на церемонията в градския университет, отбелязва АФП. Сред студентите, насядали в плътни редици, над 2200 трябваше да получат дипломите си още миналата година, но церемонията бе отложена заради коронавируса.

Nearly 11,000 graduates, including more than 2000 students who could not attend the graduation ceremony last year due to the coronavirus outbreak, attend a graduation ceremony at Central China Normal University in Wuhan, China

Credit: AFP via Getty Images pic.twitter.com/UmAJ4EhldE