За всички почитатели на "Бийтълс" - новозеландският режисьор и носител на "Оскар" Питър Джаксън ще представи документалната си поредица за бандата през месец ноември.

Поредицата, озаглавена "Бийтълс: Завръщането“ ще бъде разделена на три двучасови епизода, които ще бъдат излъчени последователно на 25, 26 и 27 ноември.

За осъществяването на проекта са използвани над 60 часа непоказвани кадри, заснети докато емблематичната група записва песни за последните си два албума "Abbey Road" и "Let It Be".

Питър Джаксън посвещава три години на възстановяването и редактирането на записите, използвани за оригиналния филм "Let It Be" от 1970 г., режисиран от Майкъл Линдзи-Хог.

Поредицата има подкрепата на Пол Маккартни и Ринго Стар, както и на вдовиците на Джон Ленън и Джордж Харисън - Йоко Оно и Оливия Харисън.