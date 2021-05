Кралската поща на Великобритания пусна серия от 12 марки, посветени на творчеството на бившия член на "Бийтълс" Пол Маккартни, съобщи новинарският канал"Скай нюз". Сър Пол е най-успешният музикант в историята на официалните класации на Великобритания с над 60 златни плочи в актива си.

Мемоарите на Пол Макартни излизат през ноември

На осем пощенски миниатюри са изобразени кориците на албумите, които определиха съдбата на бившия член на "Великолепната четворка". От първата тава на Маккартни от 1970 г. до последния му до днешна дата 18-и албум "MacCartney III".

This year Sir Paul McCartney celebrates the 50th anniversary of solo album RAM and the formation of the band Wings! To mark the anniversary, Royal Mail have JUST announced the release of 8 official UK stamps!

Click here to add them to your collection: https://t.co/mhVqvXN15X pic.twitter.com/JXqAgA6BOl