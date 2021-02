Пол Макартни най-сетне е готов да издаде мемоарите си и ще използва помощта на музиката и на поет, носител на награда "Пулицър", съобщи Асошиейтед прес.

Биографичната "The Lyrics: 1956 to the Present'' излиза на пазара на 2 ноември, обявиха съвместно британският издател на мемоарите Алън Лейн и издателство "Ливрайт" в САЩ.

Макартни, който е на 78 години, ще проследи живота си чрез 154 песни от юношеството и ранното партньорство с Джон Ленън до соло изявите си през последния половин век. Ирландският поет Пол Малдун ще бъде редактор и ще напише предговор на автобиографията.

В изявление Пол Макартни каза, че често са му предлагали да напише автобиография, но времето за това все не било подходящо.

"Единственото, което винаги съм успявал да правя, независимо дали у дома или на път, е било да пиша нови песни. Зная, че има хора, които на определена възраст имат нужда да отворят дневника си и да си припомнят събитията от миналото, но аз нямам такива записки. Но имам песните си, стотици песни и зная, че те могат да послужат и за това. Тези песни бележат целия ми живот", се посочва в изявлението на твореца.Финансовите условия за издаването на книгата, която е с препоръчителна цена от сто долара в САЩ, не бяха оповестени. Издателите отдавна искат да издадат мемоарите на Макартни, макар той често да е участвал в различни проекти, в които са представяни подробности от живота и кариерата му като биографичната книга на Бари Майлс "Paul McCartney: Many Years From Now,'' и документалния филм и книгата от 90-те години "Антология на Бийтълс". Кийт Ричардс от "Ролинг Стоунс" също често е споделял подробности от живота си, но мемоарите му от 2010 г. се продават в милиони копия и до днес.

Никой от "Бийтълс" не е писал традиционна автобиография. Издателите на Макартни казаха, че песните му ще бъдат подредени по азбучен ред и ще са съпроводен от коментар на твореца за това кога и къде са писани и кой ги е вдъхновил. Американското издание ще бъде в два тома.

