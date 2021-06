Копие на известната картина на Леонардо да Винчи "Мона лиза", представяно за автентично от собственика му Реймонд Хекинг през 60-те години на миналия век, беше продадено на търг в Париж.

Творбата достигна близо 3 милиона евро.

Предварителната оценка на картината беше 300 000 евро. Смята се, че тя е нарисувана от италиански последовател на Да Винчи в началото на 17-и век.

В търга са наддавали 14 души.

Наддаването на интернет сайта на "Кристис" започна преди седмица.

Реймонд Хекинг купува картината от антиквариат в района на Ница през 50-те години на миналия век. Той твърди, че тя е оригиналът и поставя под съмнение автентичността на творбата в Лувъра. След смъртта му през 1977 г. творбата остава в семейството.

