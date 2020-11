"Каещата се Мария Магдалена", рядка картина, дело на Салай, един от най-близките съратници на ренесансовия гений Леонардо да Винчи, беше продадена на търг в Париж за 1,745 милиона евро, съобщава БТА. Аукционът беше организиран от тръжната къща "Аркюриал" и наддаванията протекоха много динамично. Лотът получи първоначална оценка между 100 и 150 хиляди евро. Търгът се проведе при закрити врати заради пандемията.

A rare painting by Leonardo Davinci’s closest disciple, Gian Giacomo Caprotti (also known as Salaì), is coming to auction in Paris this fall. Dated ca. 1515–20, The Penitent Magdalene carries an estimate of €100,000–€150,000 ($117,000–$175,000).#oldmasters #paintings pic.twitter.com/Szs9J8zPgX